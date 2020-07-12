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Наоми Осака: прекратите травить азиатское сообщество по поводу коронавируса

Наоми Осака: прекратите травить азиатское сообщество по поводу коронавируса
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака обратилась к подписчикам в "Твиттере" по поводу ситуации с коронавирусом.

«Выслушайте меня. Прекратите травить азиатское сообщество по поводу COVID-19», — написала Осака.

Напомним, впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в Ухане (Китай) в конце 2019 года. С тех пор коронавирусом заразились 12,5 млн человек по всему миру, более 6,8 млн из них выздоровели.

Теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится в начале августа. WTA-тур возобновится 3 августа в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также «Ролан Гаррос» и US Open. В Европе и США пока проходят только выставочные турниры.

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