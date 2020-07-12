Наоми Осака: прекратите травить азиатское сообщество по поводу коронавируса
Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака обратилась к подписчикам в "Твиттере" по поводу ситуации с коронавирусом.
«Выслушайте меня. Прекратите травить азиатское сообщество по поводу COVID-19», — написала Осака.
Напомним, впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в Ухане (Китай) в конце 2019 года. С тех пор коронавирусом заразились 12,5 млн человек по всему миру, более 6,8 млн из них выздоровели.
Теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится в начале августа. WTA-тур возобновится 3 августа в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также «Ролан Гаррос» и US Open. В Европе и США пока проходят только выставочные турниры.
Наоми Осака поделилась фото в купальнике
- 12 июля 2020
-
09:53
-
09:24
-
00:38
- 11 июля 2020
-
23:47
-
21:50
-
19:40
-
16:55
-
16:24
-
15:57
-
13:28
-
11:26
-
09:30
-
00:49
- 10 июля 2020
-
23:47
-
21:18
-
20:32
-
17:48
-
16:34
-
12:15
-
10:24
-
09:49
-
09:21
-
00:58
-
00:28
- 9 июля 2020
-
23:48
-
22:16
-
21:58
-
20:22
-
19:06
-
16:50
-
15:43
-
14:43
-
13:22
-
12:40
-
11:35
Партнерский контент