Наоми Осака: прекратите травить азиатское сообщество по поводу коронавируса

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака обратилась к подписчикам в "Твиттере" по поводу ситуации с коронавирусом.

«Выслушайте меня. Прекратите травить азиатское сообщество по поводу COVID-19», — написала Осака.

Напомним, впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в Ухане (Китай) в конце 2019 года. С тех пор коронавирусом заразились 12,5 млн человек по всему миру, более 6,8 млн из них выздоровели.

Теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится в начале августа. WTA-тур возобновится 3 августа в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также «Ролан Гаррос» и US Open. В Европе и США пока проходят только выставочные турниры.