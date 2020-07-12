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Давид Гоффен: не уверен, что поеду на US Open. Хочется узнать больше подробностей

Давид Гоффен: не уверен, что поеду на US Open. Хочется узнать больше подробностей
Теннис / ATP 0

Бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал ситуацию с US Open, который планируется провести в Нью-Йорке (США) с 31 августа по 13 сентября.

«Хотел бы включить US Open в расписание, но пока не знаю, поеду ли на турнир. Число заражённых растёт, поэтому не знаю, хорошая ли это идея, но попробуем. Продолжим тренироваться на харде, чтобы подготовиться к турниру в Цинциннати и US Open.

Условия очень тяжёлые, игроку можно будет взять с собой максимум двух человек. Хотя, конечно, условия могут измениться. По-прежнему сомневаюсь и не уверен на 100 процентов, что выступлю на турнире.

В последнее время несколько теннисистов заразилось коронавирусом. Он уже проник в теннисный мир. Мы не знаем, что случится, если кто-то заразится на US Open. Отменят ли турнир? Хотелось бы узнать больше, чтобы было легче принять решение», — приводит слова Гоффена Eurosport.

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