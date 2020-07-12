Хачанов — Циципасу: приехал к тебе на родину. Почему не показываешь мне красоты Греции?
Российский теннисист Карен Хачанов обратился к греческому теннисисту Стефаносу Циципасу в «Твиттере».
Хачанов опубликовал фото из Греции и написал: «Я у тебя на родине, Стеф. Где ты? Почему не показываешь мне красоты Греции?».
Посмотреть фотографию можно в "Твиттере" Карена Хачанова.
9 июля Хачанов завершил выступление на выставочном турнире третьей ракетки мира Доминика Тима Thiem's 7. Позже стало известно, что Хачанов сыграет на выставочном турнире в Берлине, который пройдёт с 17 по 19 июня.
На данный момент Циципас продолжает выступление на турнире известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown. Сегодня, 12 июля, ему предстоит побороться за выход в финал с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Карен Хачанов выступит на выставочном турнире в Берлине
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