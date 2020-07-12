ATP проведёт видеоконференцию с теннисистами по поводу возобновления сезона в США

Завтра, 13 июля, ATP проведёт видеоконференцию с теннисистами в Zoom по поводу возобновления сезона в США, сообщает Marca.
По данным источника, руководство тура хочет прояснить все сомнения спортсменов по поводу календаря, поездки в США, условий проведения US Open и возможных карантинных ограничений по возвращении теннисистов в Европу в середине сентября. Сообщается, что многие игроки планируют пропустить турниры в США и сосредоточиться на подготовке к соревнованиям на грунте.
В среду, 15 июля, ATP проведёт ещё одну видеоконференцию, но уже с тренерами, чтобы обсудить вопросы, касающиеся их пребывания на турнирах. Например, доступ к тренировочным кортам на арене US Open в Нью-Йорке или вопрос медицинской страховки на случай заражения коронавирусом.
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