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Берреттини выиграл турнир Ultimate Tennis Showdown, одолев в финале Циципаса

Берреттини выиграл турнир Ultimate Tennis Showdown, одолев в финале Циципаса
Теннис / ATP 0

Итальянец Маттео Берреттини стал победителем турнира известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown, который стартовал 13 июня в Софья-Антиполи (Франция). В финале Берреттини в решающем раунде одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Счёт по четвертям – 3:2.

В полуфинальных матчах Циципас за три четверти обыграл бельгийца Давида Гоффена, а Берреттини в решающем раунде одолел француза Ришара Гаске.

Соревнования проходили по экспериментальным правилам. Каждый матч состоял из четырёх десятиминутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал тот теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.

Помимо вышеупомянутых теннисистов в турнире принимали участие Алексей Попырин (Австралия), Дастин Браун (Германия), Фелисьяно Лопес (Испания), Эллиот Беншетри, Бенуа Пэр, Люка Пуй, Корентен Муте (все — Франция) и третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия), который снялся в ходе соревнований.

Ultimate Tennis Showdown. Финал
12 июля 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 2
1 2 3 4 5
             
15 		12 14 15 2
16 		15 12 8 3
             
Маттео Берреттини
Италия
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