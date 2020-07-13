Берреттини выиграл турнир Ultimate Tennis Showdown, одолев в финале Циципаса

Итальянец Маттео Берреттини стал победителем турнира известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown, который стартовал 13 июня в Софья-Антиполи (Франция). В финале Берреттини в решающем раунде одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Счёт по четвертям – 3:2.
В полуфинальных матчах Циципас за три четверти обыграл бельгийца Давида Гоффена, а Берреттини в решающем раунде одолел француза Ришара Гаске.
Соревнования проходили по экспериментальным правилам. Каждый матч состоял из четырёх десятиминутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал тот теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.
Помимо вышеупомянутых теннисистов в турнире принимали участие Алексей Попырин (Австралия), Дастин Браун (Германия), Фелисьяно Лопес (Испания), Эллиот Беншетри, Бенуа Пэр, Люка Пуй, Корентен Муте (все — Франция) и третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия), который снялся в ходе соревнований.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|12
|14
|15
|2
|
|15
|12
|8
|3
- 13 июля 2020
-
00:21
- 12 июля 2020
-
23:42
-
22:56
-
20:58
-
18:32
-
15:41
-
14:58
-
14:12
-
13:50
-
12:22
-
11:23
-
10:58
-
09:53
-
09:24
-
00:38
- 11 июля 2020
-
23:47
-
21:50
-
19:40
-
16:55
-
16:24
-
15:57
-
13:28
-
11:26
-
09:30
-
00:49
- 10 июля 2020
-
23:47
-
21:18
-
20:32
-
17:48
-
16:34
-
12:15
-
10:24
-
09:49
-
09:21
-
00:58