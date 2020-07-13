Берреттини выиграл турнир Ultimate Tennis Showdown, одолев в финале Циципаса

Итальянец Маттео Берреттини стал победителем турнира известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown, который стартовал 13 июня в Софья-Антиполи (Франция). В финале Берреттини в решающем раунде одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Счёт по четвертям – 3:2.

В полуфинальных матчах Циципас за три четверти обыграл бельгийца Давида Гоффена, а Берреттини в решающем раунде одолел француза Ришара Гаске.

Соревнования проходили по экспериментальным правилам. Каждый матч состоял из четырёх десятиминутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал тот теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.

Помимо вышеупомянутых теннисистов в турнире принимали участие Алексей Попырин (Австралия), Дастин Браун (Германия), Фелисьяно Лопес (Испания), Эллиот Беншетри, Бенуа Пэр, Люка Пуй, Корентен Муте (все — Франция) и третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия), который снялся в ходе соревнований.