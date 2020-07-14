Излечившись от коронавируса, Новак Джокович посетил «Боснийские пирамиды»

17-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вместе с отцом и матерью прилетел в Сараево чартерным рейсом, чтобы посмотреть на «Боснийские пирамиды», а также встретиться с Дамиром Джумхуром. Это первая официальная поездка Джоковича после излечения от коронавирусной инфекции.
В начале 21-го века считалось, что под горами близ города Високо скрываются крупнейшие в мире пирамиды. Эту идею высказал археолог Семир Османагич. На самом деле оказалось, что речь идёт о природном геологическом образовании, известном как флэтайроны. Научные исследования холма показали, что так называемые «пирамида солнца и пирамида луны» являются на деле природными формациями и что следы человеческой деятельности, связанной с их сооружением, отсутствуют.
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