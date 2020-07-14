Элина Свитолина: не буду играть на US Open, но пока это не окончательное решение

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась планами на вторую половину сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
«Я думаю, что оба турнира «Большого шлема», которые запланированы до конца этого года, состоятся. От организаторов US Open и Ролан Гаррос зависит, насколько они предоставят возможности для игроков, чтобы они были в безопасности. Не знаю, насколько будет полным состав сильнейших игроков, но турниры будут проведены.
Учитывая то, как дела обстоят сегодня, думаю, я буду стартовать в Мадриде и не буду играть на US Open. Так я думаю на данный момент, но пока это не на 100% окончательное решение. Моей мотивацией поехать в США могла бы стать защита очков. Если бы в WTA сказали, что очки будут снимать, тогда я бы хотела поехать и выступить, чтобы не потерять позиции в рейтинге. Мы находимся в трудной ситуации (из-за паузы), поэтому не хотелось бы ухудшать своё положение в классификации. Есть ещё друг фактор — это здоровье, это, конечно, тоже важно. Так что, учитывая правила WTA, я смогу заработать очки только в том случае, если выступлю на US Open лучше, чем в прошлом сезоне. Год назад я дошла до полуфинала, и повторить такой результат или превзойти его — это довольно трудно», — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».
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