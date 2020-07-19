Доминик Тим: не до конца уверен, что US Open состоится

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу на выставочном турнире bett1ACES, в Берлине. В финале Тим обыграл 18-летнего итальянца Янника Синнера со счётом 6:4, 6:2.
«Наверное, это был мой лучший матч за всё время перерыва из-за коронавируса. Не понимаю, откуда прогресс, но всё было идеально: я чувствовал каждый мяч – приём, подачу, на задней линии. Я очень доволен, наверное, за последние четыре месяца лучше я не играл.
Надеюсь, что моим следующим турниром будет US Open. Я всё ещё не до конца уверен, что он состоится, но я планирую поехать в США в середине или конце августа. Если турнир состоится, то вернётся нормальный тур, на что мы все надеемся. Надеюсь, это был мой последний выставочный матч ближайшее время", — приводит слова Тима Eurosport.
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