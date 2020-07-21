Бушар составила портрет идеальной теннисистки. У неё подача Квитовой и форхенд Серены

Канадка Эжени Бушар составила портрет идеальной теннисистки.

«Что касается подачи, я бы выбрала Петру Квитову. Она левша, поэтому её подача отличается от того, что мы обычно видим в туре. Её подача очень сильная и точная. Из-за этого я ненавижу играть против Петры.



Помимо этого, я бы выбрала форхенд Серены Уильямс. Она умеет пользоваться им по-разному, поэтому он такой убойный. Что касается атлетизма, я бы также выбрала Серену, потому что она очень физически сильная и превосходит в этом соперниц. Думаю, в физическом плане она лучшая в мире.



Теннисное мышление я бы позаимствовала у чемпионки Australian Open Софьи Кенин. Она очень смышлёная, отлично понимает, что происходит на корте, и это делает её настолько сильной. Она не просто так выиграла семь матчей на турнире «Большого шлема».



В плане выносливости я бы выбрала Симону Халеп. Она очень сильна и может продержаться на корте дольше, чем любая её соперница. Победа на «Ролан Гаррос» это доказывает. Я играла с ней много раз, это были по-настоящему тяжёлые матчи. Она никогда не сдаётся», — приводит слова Бушар Tennis World USA.