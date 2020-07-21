Халеп, Павлюченкова и Бенчич сыграют на турнире в Праге
Организаторы женского турнира в Праге (Чехия) обнародовали список участниц. Соревнования будут проходить с 10 по 16 августа.
В турнире примут участие сразу три теннисистки из топ-15 рейтинга WTA: румынка Симона Халеп, швейцарка Белинда Бенчич и хорватка Петра Мартич.
Россию на соревнованиях представят три спортсменки: Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова.
Ранее стало известно, что WTA достигла соглашения с правительством Чехии об отмене двухнедельного карантина после прибытия в страну для теннисисток, которые приедут в Прагу для участия в турнире категории International.
Этот турнир будет одним из первых после рестарта сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Участницы турнира WTA в Праге смогут избежать обязательного двухнедельного карантина
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