Виктор Троицки подозревает, что подхватил коронавирус на турнире в Индии

Сербский теннисист Виктор Троицки, чей тест на коронавирус во время выставочного турнира Adria Tour показал положительный результат, рассказал, где мог подхватить инфекцию.

Спортсмен признался, что не испытывал никаких симптомов и даже не знал бы о заражении, если бы тест его жены не оказался положительным.

«У меня пропало обоняние и чувство вкуса. В остальном всё было в порядке. Жена чувствовала себя плохо, она сильно уставала. Изначально она решила сдать тест, так как чувствовала себя очень плохо. Если бы не результат её теста, наверное, я сам бы не стал сдавать тест, ведь у меня не было никаких симптомов помимо потери обоняния и вкуса», — цитирует Троицки Tennis World USA со ссылкой на подкаст Sport Klub’s Wish and Go.

По словам Троицки, он мог подхватить инфекцию во время турнира в Пуне (Индия) в феврале. Во время турнира спортсмену стало плохо. Он снялся по ходу соревнований, а затем в течение недели чувствовал такую слабость, что не мог встать с кровати.

«Я провёл целую неделю в постели, ничего не ел, я просто разваливался на части. Тогда коронавирус ещё не был так распространён, но у меня были все симптомы. Я просто не мог двигаться», — добавил Троицки.