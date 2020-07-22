Потапова: раньше мы наблюдали за закатами, а не смотрели Netflix

Российская теннисистка Анастасия Потапова выложила на свою страницу в «Инстаграме» новое фото — за рулём квадроцикла стоит на фоне заката.



«Раньше мы наблюдали за закатами, а не смотрели Netflix», — подписала снимок теннисистка.

Фото доступно на официальной странице Потаповой в «Инстаграме».



В настоящее время 19-летняя Потапова является 84-й ракеткой мира. В 2020 году провела 17 матчей, в которых одержала 11 побед. На Открытом чемпионате Австралии проиграла в первом же круге — Анастасия была разгромлена Сереной Уильямс — 0:6, 3:6.



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо, Италия. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.