Карреньо-Буста: в любой момент может возникнуть новая вспышка и тур снова остановится

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста поделился мыслями о целесообразности возобновления сезона в 2020 году.



«В теории уже в сентябре начнутся грунтовые турниры, в том числе и „Ролан Гаррос“. Ситуация с коронавирусом в Европе сейчас значительно лучше, нежели в США, однако вирус в целом очень тяжело контролировать — в любой момент могут возникнуть новая вспышка и мы снова будем вынуждены остановиться.



Безусловно, я надеюсь, что этого не будет. Тем не менее, ничего конкретного тоже сказать невозможно», — цитирует испанца Marca.



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо, Италия. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.