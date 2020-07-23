Карреньо-Буста: в любой момент может возникнуть новая вспышка и тур снова остановится

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста поделился мыслями о целесообразности возобновления сезона в 2020 году.
«В теории уже в сентябре начнутся грунтовые турниры, в том числе и „Ролан Гаррос“. Ситуация с коронавирусом в Европе сейчас значительно лучше, нежели в США, однако вирус в целом очень тяжело контролировать — в любой момент могут возникнуть новая вспышка и мы снова будем вынуждены остановиться.
Безусловно, я надеюсь, что этого не будет. Тем не менее, ничего конкретного тоже сказать невозможно», — цитирует испанца Marca.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо, Италия. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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