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Карреньо-Буста: в любой момент может возникнуть новая вспышка и тур снова остановится

Карреньо-Буста: в любой момент может возникнуть новая вспышка и тур снова остановится
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста поделился мыслями о целесообразности возобновления сезона в 2020 году.

«В теории уже в сентябре начнутся грунтовые турниры, в том числе и „Ролан Гаррос“. Ситуация с коронавирусом в Европе сейчас значительно лучше, нежели в США, однако вирус в целом очень тяжело контролировать — в любой момент могут возникнуть новая вспышка и мы снова будем вынуждены остановиться.

Безусловно, я надеюсь, что этого не будет. Тем не менее, ничего конкретного тоже сказать невозможно», — цитирует испанца Marca.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо, Италия. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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