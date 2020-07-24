Шарди: просмотр тенниса может занять много времени. Я за перемены
Француз Жереми Шарди предположил, что в теннисе назрела необходимость реформ для повышения популярности этого вида спорта.
«Просмотр тенниса может занять много времени. Я за перемены, если они не исказят наш вид спорта. Возможно, стоит сократить сеты или убрать паузы, вроде секунд на исполнение подачи или вызов физиотерапевта,» — приводит слова Шарди журналист Маттер Баттю в своём «твиттере».
33-летний уроженец По за карьеру выиграл один турнир ATP в одиночном разряде — в Штутгарте (Германия) в 2009 году. В рейтинге ATP, замороженном в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, Жереми занимает 59-ю строчку.
Ранее ожидалось, что сезон в ATP-туре возобновится турниром в Вашингтоне в августе, но эти соревнования были отменены.
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