Шарди: просмотр тенниса может занять много времени. Я за перемены

Француз Жереми Шарди предположил, что в теннисе назрела необходимость реформ для повышения популярности этого вида спорта.

«Просмотр тенниса может занять много времени. Я за перемены, если они не исказят наш вид спорта. Возможно, стоит сократить сеты или убрать паузы, вроде секунд на исполнение подачи или вызов физиотерапевта,» — приводит слова Шарди журналист Маттер Баттю в своём «твиттере».

33-летний уроженец По за карьеру выиграл один турнир ATP в одиночном разряде — в Штутгарте (Германия) в 2009 году. В рейтинге ATP, замороженном в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, Жереми занимает 59-ю строчку.

Ранее ожидалось, что сезон в ATP-туре возобновится турниром в Вашингтоне в августе, но эти соревнования были отменены.