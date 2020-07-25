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Муратоглу объяснил, почему на первые турниры серии UTS не пригласили женщин

Муратоглу объяснил, почему на первые турниры серии UTS не пригласили женщин
Теннис / ATP 0

Известный тренер Патрик Муратоглу, организовавший серию турниров Ultimate Tennis Showdown, ответил американке Бетани Маттек-Сэндс. Маттек-Сэндс выразила недоумение в связи с тем, что организаторы первые турниры серии проводили лишь для мужчин, не пригласив женщин.

«Если бы мы с самого начала пригласили на турнир женщин, то сетка стала бы гораздо больше. Мы бы тогда заметно увеличили объёмы работы, появился бы более высокий риск совершения ошибки», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте. Сезон возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). При этом до сих пор не известно, состоится ли US Open. Организаторы планируют принять итоговое решение в конце июля.

Павлюченкова примет участие в женской части турнира Муратоглу Ultimate Tennis Showdown
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