Рафаэль Надаль: чтобы немного отвлечься от тенниса, я выхожу в море

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о режиме и физической подготовке. Бывшая первая ракетка мира признался, что физические упражнения для него крайне важны. Также испанец рассказал, что помогает ему немного отвлечься и переключиться с тенниса на другие дела.
«Ощущение тела для меня очень важно. Важны физические упражнения. Они не только помогают в плане здоровья, но и повышают настроение. Чтобы немного отвлечься от тенниса, я отправляюсь в море. Также я люблю ходить к друзьям», — цитирует Надаля Tennis World USA.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте. Сезон возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). При этом до сих пор не известно, состоится ли US Open. Организаторы планируют принять итоговое решение в конце июля.
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