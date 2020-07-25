Рафаэль Надаль: любимый соперник? Тот, кого обыгрываю

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль ответил на вопрос, есть ли у него любимые соперники.



«Любимые соперники — те, кого обыгрываю. Шутка. Конечно, мне нравятся матчи, в которых передо мной стоят сложные задачи — обыграть Роджера, Новака, Энди или же Давида Феррера.



В целом в нынешнем туре каждый матч является новым вызовом — ты должен подстроить игру под конкретного оппонента. Да, любимого соперника у меня нет, тем не менее я наслаждаюсь тем, как каждый день соревнуюсь с абсолютно разными игроками, которые вынуждают меня играть в разный теннис», — заявил Надаль в эфире Get Rafa Moving на Facebook.

Надаль подтвердил участие в грунтовом турнире в Мадриде (Испания), который был перенесён на сентябрь. В прошлом году победу на этих соревнованиях одержал серб Новак Джокович, а Рафаэль добрался до полуфинала, где уступил Стефаносу Циципасу из Греции.