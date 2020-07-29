«Я просила придать мне естественный вид». Мария Шарапова опубликовала забавное фото

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова, в конце февраля объявившая о завершении карьеры, поделилась забавной фотографией. По словам бывшей первой ракетки мира, гримёры не совсем удачно выполнили её просьбу.

«Я просила придать мне естественный вид. Наверное, они немного потеряли навыки», — прокомментировала фото Шарапова.

Фото доступно в «инстаграме» Марии Шараповой

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка ранее снялась в пятом сезоне американского драматического сериала «Миллиарды», а также в первом сезоне сериала «Утреннее шоу».