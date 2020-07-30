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Наоми Осака намерена сыграть на US Open

Наоми Осака намерена сыграть на US Open
Теннис / WTA 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака приняла решение сыграть на Открытом чемпионате США 2020 года, сообщает Reuters со ссылку на команду спортсменки.

Ранее в СМИ появилась информация, что чемпионка US Open 2018 года не планирует выступать в Нью-Йорке в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Однако менеджеры Осаки заверили, что Наоми сыграет на US Open. Кроме того, японка намерена выступить на турнире Western and Southern Open, который изначально должен был состояться в Цинциннати, но был перенесён в Нью-Йорк. Соревнования запланированы на 21-28 августа.

Старт Открытого чемпионата США намечен на 31 августа. Действующей чемпионкой является канадка Бьянка Андрееску.

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