Наоми Осака намерена сыграть на US Open

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака приняла решение сыграть на Открытом чемпионате США 2020 года, сообщает Reuters со ссылку на команду спортсменки.

Ранее в СМИ появилась информация, что чемпионка US Open 2018 года не планирует выступать в Нью-Йорке в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Однако менеджеры Осаки заверили, что Наоми сыграет на US Open. Кроме того, японка намерена выступить на турнире Western and Southern Open, который изначально должен был состояться в Цинциннати, но был перенесён в Нью-Йорк. Соревнования запланированы на 21-28 августа.

Старт Открытого чемпионата США намечен на 31 августа. Действующей чемпионкой является канадка Бьянка Андрееску.