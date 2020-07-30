Час игры с Э. Марреем на корте Уимблдона был продан на аукционе более чем за $ 50 тыс.

27 июля состоялся очередной благотворительный аукцион, организованный АТР и призванный помочь временно оставшимся без работы теннисным тренерам.



Самым дорогим лотом, ушедшим с молотка, стал часовой опыт игры в теннис с британцем Энди Марреем на корте Уимблдона. Один из болельщиков выложил за такое удовольствие $ 51,85 тыс. Бонусом он получит два билета на мужской финал Уимблдона-2021.



Другой поклонник тенниса выложил $ 27 тыс. за двухчасовую тренировку со швейцарцем Стэном Вавринкой и его тренерским штабом — Дани Валверду и Магнусом Норманом.



$ 10,5 тыс. отправились на счёт аукциона в результате продажи частной тренировки с чемпионом Итогового турнира АТР 2017 года Григором Димитровым.



За тренировку с Фелисьяно Лопесом во время «Мастерса» в Мадриде отдали $ 7,5 тыс. Напомним, Лопес является директором турнира, проходящего в столице Испании.



Часть полученных средств будет пожертвована международной организации ЮНИСЕФ.