Четыре чемпионки ТБШ получили уайлд-кард на турнир в Цинциннати
Организаторы женской части турнира в Цинциннати (США) объявили обладательниц специальных приглашений в основную сетку. Об этом сообщается в официальном «твиттере» соревнований.
Уайлд-кард получили сразу четыре победительницы турниров «Большого шлема» в прошлом: бельгийка Ким Клейстерс, американки Винус Уильямс и Слоан Стивенс и японка Наоми Осака. Специальное приглашение получала ещё одна представительница США, 18-летняя уроженка Цинциннати Кэтрин Макнелли.
Осака и Стивенс могли попасть в основную сетку по рейтингу, однако не стали заявляться на турнир.
Напомним, турнир Western & Southern Open, традиционно проходящий в Цинциннати, в этом сезоне примет Нью-Йорк. Соревнования запланированы с 21 по 28 августа.
Три россиянки сыграют на Western & Southern Open. В заявке лишь пять теннисисток из топ-10
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