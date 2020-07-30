Четыре чемпионки ТБШ получили уайлд-кард на турнир в Цинциннати

Организаторы женской части турнира в Цинциннати (США) объявили обладательниц специальных приглашений в основную сетку. Об этом сообщается в официальном «твиттере» соревнований.



Уайлд-кард получили сразу четыре победительницы турниров «Большого шлема» в прошлом: бельгийка Ким Клейстерс, американки Винус Уильямс и Слоан Стивенс и японка Наоми Осака. Специальное приглашение получала ещё одна представительница США, 18-летняя уроженка Цинциннати Кэтрин Макнелли.



Осака и Стивенс могли попасть в основную сетку по рейтингу, однако не стали заявляться на турнир.



Напомним, турнир Western & Southern Open, традиционно проходящий в Цинциннати, в этом сезоне примет Нью-Йорк. Соревнования запланированы с 21 по 28 августа.

Три россиянки сыграют на Western & Southern Open. В заявке лишь пять теннисисток из топ-10