Шестикратная победительница турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира в парном разряде, индийская теннисистка Саня Мирза снялась для обложки индийского журнала Global Spa.

Фото доступно в «инстаграме» Сани Мирзы.

Первой ракеткой мира в парном разряде Мирза стала 13 апреля 2015-го, а затем выиграла три турнира «Большого шлема» подряд вместе со швейцаркой Мартиной Хингис. Ещё три титула на «Шлемах» она завоевала в миксте. В октябре 2018 года Саня родила сына.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов» и двух турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос».