Касаткина и Александрова вошли в итоговую заявку турнира в Палермо

24 теннисистки входят на данный момент в заявочный список турнира в Палермо (Италия), которым должен возобновиться сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Старт соревнований запланирован на 3 августа. Все участницы из Европы. Среди них две россиянки: Дарья Касаткина и Екатерина Александрова. Самый высокий рейтинг имеет 15-я ракетка мира хорватка Петра Мартич. Также в топ-20 из участниц входят чешка Маркета Вондроушова и гречанка Мария Саккари.

Не все заявленные ранее участницы рискнули выйти на корт международного турнира уже 3 августа. Ранее стало известно, что в Палермо не сыграют британка Йоханна Конта, россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова, представительницы Латвии Елена Остапенко и Анастасия Севастова.

В 2019 году победительницей этих соревнованиях стала швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман.