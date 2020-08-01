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Каролина Возняцки совершила необычное восхождение на Килиманджаро

Каролина Возняцки совершила необычное восхождение на Килиманджаро
Теннис / WTA 0

Экс первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки вместе с мужем бывшим игроком НБА Дэвидом Ли, отцом Петром, братом Патриком, матерью Анной и тёщей Сьюзен совершила восхождение на вершину Килиманджаро. Изюминкой приключения семьи Возняцки стало то, что в гору, на вершине которой лежит снег, они поднимались без верхней одежды, но в сопровождении сразу трёх экспертов по выживанию в условиях холода.

Весь процесс восхождения был заснят Discovery Networks Denmark и премьера фильма состоится 13 августа.

Фото можно посмотреть на странице Каролины Возняцки в «Твиттере».

30-летняя Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии 2018). Там же, в Австралии в 2020 году она завершила карьеру. За свою карьеру датчанка выиграла 33 турнироа WTA (из них 30 в одиночном разряде).

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