Зверев: проводить US Open — сумасшедшая идея, но я не думаю об отказе от участия

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мыслями вокруг споров о целесообразности проведения US Open на фоне возросших случаев заражения коронавирусом в США в последние недели.
«Проводить сейчас US Open — звучит немного сумасшедше. Честно говоря, предпочёл бы, чтобы сезон возобновился в Европе. Сейчас далеко не лучшее время для перелётов в США.
В то же время, если решение уже принято, что остаётся теннисистам… Особенно когда речь идёт о рейтинговых баллах. По этой причине не думаю об отказе от участия.
Если все игроки будут соблюдать правила, а изоляционный пузырь будет похож на тот, что устроили в НБА, всё получится», — цитирует седьмую ракетку мира журналист Янник Шнайдер в своём «твиттере».
Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире категории WTA в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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