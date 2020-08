Зверев: проводить US Open — сумасшедшая идея, но я не думаю об отказе от участия

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мыслями вокруг споров о целесообразности проведения US Open на фоне возросших случаев заражения коронавирусом в США в последние недели.



«Проводить сейчас US Open — звучит немного сумасшедше. Честно говоря, предпочёл бы, чтобы сезон возобновился в Европе. Сейчас далеко не лучшее время для перелётов в США.



В то же время, если решение уже принято, что остаётся теннисистам… Особенно когда речь идёт о рейтинговых баллах. По этой причине не думаю об отказе от участия.



Если все игроки будут соблюдать правила, а изоляционный пузырь будет похож на тот, что устроили в НБА, всё получится», — цитирует седьмую ракетку мира журналист Янник Шнайдер в своём «твиттере».



Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире категории WTA в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.