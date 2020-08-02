Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу в первом матче с февраля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от победы на соревнованиях Ultimate Tennis Showdown в США. Обыграв в трёх партиях Онс Жабер из Туниса, 30-я ракетка мира пробилась в финал соревнований.



«Как же я скучала по этим эмоциям! Рада начать с победы», — написала россиянка на своей странице в «Инстаграме».

В финальном матче турнира Павлюченкова встретится с француженкой Ализе Корне, которая в своём полуфинальном матче одержала победу над представительницей Чехии Линдой Фрухвиртой со счётом 3:0 (16:11, 14:10, 13:12).



Женские соревнования Ultimate Tennis Showdown проходили по экспериментальным правилам. Каждый матч состоял из четырёх 10-минутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.