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Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу в первом матче с февраля

Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу в первом матче с февраля
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от победы на соревнованиях Ultimate Tennis Showdown в США. Обыграв в трёх партиях Онс Жабер из Туниса, 30-я ракетка мира пробилась в финал соревнований.

«Как же я скучала по этим эмоциям! Рада начать с победы», — написала россиянка на своей странице в «Инстаграме».

В финальном матче турнира Павлюченкова встретится с француженкой Ализе Корне, которая в своём полуфинальном матче одержала победу над представительницей Чехии Линдой Фрухвиртой со счётом 3:0 (16:11, 14:10, 13:12).

Женские соревнования Ultimate Tennis Showdown проходили по экспериментальным правилам. Каждый матч состоял из четырёх 10-минутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.

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