Людмила Самсонова вышла в финал квалификации турнира в Палермо
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал квалификации турнира Palermo Ladies Open. В матче второго раунда отборочного турнира пятая сеяная Самсонова обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
В финале квалификации Самсонова сыграет с победительницей встречи Алёна Большова (Испания, 2) — Лаура-Иоана Паар (Румыния).
Лидер посева отборочного турнира россиянка Варвара Грачёва во втором раунде уступила итальянке Мартине Тревизан со счётом 2:6, 0:6.
По итогам квалификации из 32 теннисисток в основную сетку пройдут четыре.
Турниром в Палермо (Италия) возобновляется сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Старт соревнований в основной сетке запланирован на понедельник, 3 августа.
- 3 августа 2020
-
00:10
- 2 августа 2020
-
23:24
-
19:53
-
18:02
-
16:22
-
16:05
-
15:20
-
13:46
-
12:43
-
10:55
-
09:35
-
03:52
-
00:58
- 1 августа 2020
-
23:44
-
23:27
-
21:30
-
21:05
-
19:01
-
18:28
-
16:05
-
15:12
-
11:56
-
09:53
-
00:41
- 31 июля 2020
-
23:04
-
21:44
-
20:04
-
19:46
-
16:23
-
15:52
-
14:49
-
13:44
-
12:04
-
11:17
-
10:13
Партнерский контент