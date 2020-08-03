Людмила Самсонова вышла в финал квалификации турнира в Палермо

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал квалификации турнира Palermo Ladies Open. В матче второго раунда отборочного турнира пятая сеяная Самсонова обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

В финале квалификации Самсонова сыграет с победительницей встречи Алёна Большова (Испания, 2) — Лаура-Иоана Паар (Румыния).

Лидер посева отборочного турнира россиянка Варвара Грачёва во втором раунде уступила итальянке Мартине Тревизан со счётом 2:6, 0:6.

По итогам квалификации из 32 теннисисток в основную сетку пройдут четыре.

Турниром в Палермо (Италия) возобновляется сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Старт соревнований в основной сетке запланирован на понедельник, 3 августа.