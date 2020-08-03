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Зверев после выставочного турнира выложил фото с Павлюченковой

Зверев после выставочного турнира выложил фото с Павлюченковой
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Зверев выложил совместное фото с тренером Патриком Муратоглу и россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Зверев и Павлюченкова стали победителями выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown, который организовал Муратоглу. Зверев в финале мужской сетки победил канадца Феликса Оже-Альяссима, а Павлюченкова обыграла француженку Ализе Корне.

«Понравилось участвовать в Ultimate Tennis Showdown», — подписал фото Зверев.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Зверева.

Матчи Ultimate Tennis Showdown проходили по экспериментальным правилам. Каждый поединок состоял из четырёх 10-минутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал тот теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.

Александр Зверев стал победителем второго турнира Ultimate Tennis Showdown
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