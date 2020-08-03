Рафаэль Надаль рассказал, зачем купил новую яхту

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, зачем приобрёл новую яхту. Ранее стало известно, что 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» стал обладателем яхты Sunreef 80.

«Я живу на острове. Это часть местного образа жизни. Когда у человека есть своя яхта, появляется свобода перемещения. Если же приходится нанимать яхту, то нельзя уплыть в ту же секунду. Надо договариваться. Но совсем другое дело, когда есть своя яхта. Проснулся, позавтракал, собрался и поехал.

В море я уплываю подальше от стресса. Для меня это очень важно. Море помогает мне восстановить позитивную энергию. Это помогает мне двигаться вперёд.

Конечно, решение стать владельцем яхты далось непросто, ведь это очень дорого. Но зато она действительно помогает в жизни.

Пока что планирую использовать яхту для поездок по Балеарским островам, у меня просто нет времени, чтобы далеко уплыть. Но в будущем я надеюсь путешествовать на яхте, открывать новые места в мире», — цитирует Надаля Forbes.

Рафаэль Надаль представил новую яхту за 5 миллионов евро. Там нет только теннисного корта.