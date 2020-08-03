Анастасия Павлюченкова: турнир в Праге станет челленджем – насколько я готова к рестарту

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы на женском выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown во Франции рассказала о готовности к турниру в Праге, который стартует 10 августа.



«Физическую форму оцениваю как достаточно хорошую. Даже приятно удивлена, потому что столько не играла, но всё равно показала достойный теннис и победила опытных соперников. Онс Жабер начала год с четвертьфинала в Австралии, потом — полуфинал в Дохе. Она была на ходу, выстрелила в этом году. Ализе Корне – серьёзный игрок, давно в туре, входила в топ-20. Она всегда борется до последнего.

Уже в пятницу лечу в Прагу. Для меня этот турнир станет таким челленджем – проверить, насколько готова к рестарту. Повторюсь, после такой паузы начинать все заново тяжело. В начале июля прилетела во Францию, набрала форму. Вообще, здесь много работаю над собой. А в Праге хочу победить. Это всегда моя цель», — сказала Павлюченкова своей пресс-службе.