Анастасия Павлюченкова: турнир в Праге станет челленджем – насколько я готова к рестарту

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы на женском выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown во Франции рассказала о готовности к турниру в Праге, который стартует 10 августа.
«Физическую форму оцениваю как достаточно хорошую. Даже приятно удивлена, потому что столько не играла, но всё равно показала достойный теннис и победила опытных соперников. Онс Жабер начала год с четвертьфинала в Австралии, потом — полуфинал в Дохе. Она была на ходу, выстрелила в этом году. Ализе Корне – серьёзный игрок, давно в туре, входила в топ-20. Она всегда борется до последнего.
Уже в пятницу лечу в Прагу. Для меня этот турнир станет таким челленджем – проверить, насколько готова к рестарту. Повторюсь, после такой паузы начинать все заново тяжело. В начале июля прилетела во Францию, набрала форму. Вообще, здесь много работаю над собой. А в Праге хочу победить. Это всегда моя цель», — сказала Павлюченкова своей пресс-службе.
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