Энди Маррей получил уайлд-кард на «Мастерс» в Нью-Йорке
Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей получил специальное приглашение организаторов (уайлд-кард) на турнир серии «Мастерс» Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке, сообщается на сайте соревнований. Маррей выиграл турнир в 2008 и 2011 годах.
Уайлд-кард были предоставлены американским теннисистам Томми Полу, Теннису Сандгрену и Фрэнсису Тиафо.
Western & Southern Open Field пройдёт в Нью-Йорке с 22 по 28 августа. Турнир начнётся за 9 дней до старта Открытого чемпионата США. 40 лучших игроков рейтинга ATP из 43 были включены в начальный список участников турнира. Ещё 12 теннисистов сыграют в двухраундовой квалификации.
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