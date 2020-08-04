Финалист «Ролан Гаррос» — 2005 признался, что принимал допинг, но врал CAS

Аргентинский теннисист Мариано Пуэрта, проигравший испанцу Рафаэлю Надалю в финале «Ролан Гаррос»-2005, признался, что принимал допинг, но соврал во время разбирательств ради сокращения срока.

После финала в Париже у аргентинца была взята проба, в которой обнаружили этафедрин, за что он был дисквалифицирован на восемь лет. На повторном следствии в CAS Мариано сказал, что случайно выпил из одного стакана с женой, которая принимала лекарство от менструальных болей, и срок отстранения теннисиста уменьшили до двух лет — уже в сезоне-2007 аргентинец получил возможность выйти на корт.

В недавнем интервью La Nacion Пуэрта признался, что врал во время разбирательства своего дела, чтобы смягчить наказание. На самом деле допинг ему давал тренер по физподготовке Дарио Лекман. Однако Пуэрта настаивает, что в момент употребления биодобавок не знал, что они содержат запрещённое вещество. Лекман свою причастность к делу отрицает.