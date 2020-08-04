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Дарья Касаткина вылетела в первом круге турнира в Палермо

Дарья Касаткина вылетела в первом круге турнира в Палермо
Теннис / WTA 0

23-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 66-е место в рейтинге WTA, не смогла преодолеть первый круг турнира категории International в Палермо (Италия), уступив представительнице Италии Ясмине Паолине (95-е место рейтинга WTA) в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа и 9 минут.

Дарья ни разу не подала на вылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 11 брейк-пойнтов из 16. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 34.

Во втором круге турнира Паолини встретится с победительницей пары Александра Соснович (Беларусь) – Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнир категории International в Палермо (Италия) проходит с 3 по 9 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс. Действующей победительницей турнира является швейцарка Хиль Белен Тайхман.

Палермо. 1-й круг
03 августа 2020, понедельник. 22:15 МСК
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 4
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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