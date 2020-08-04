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Мать Кюнг пожаловалась на отношение к дочери на турнире в Швейцарии

Мать Кюнг пожаловалась на отношение к дочери на турнире в Швейцарии
Теннис / WTA 0

Мать швейцарской теннисистки Леони Кюнг Ангелика прокомментировала тот факт, что её дочь не смога принять участие в турнире в Кьяссо (Швейцария) после турнира в итальянском Палермо, у одной из участниц которого обнаружили COVID-19.

«Три дня назад мы сдали тест — отрицательный. Отрицательный! Потом мы всё время были в отеле, не снимая маски.

Сейчас же нас всех закрыли в раздевалке, потому что думали, будто Леони с нами. К нам относились просто отвратительно, заставили покинуть со стадиона. Никто не хотел играть с моей дочерью. Я уверена, что всё это — чистая политика и воспринимаю все эти действия как оскорбление», — приводит слова старшей Кюнг Blick.

Ранее от матча с Леони Кюнг отказалась её соотечественница Белинда Бенчич.

Бенчич снялась с турнира в Праге и отказалась играть с Кюнг, которая вернулась из Палермо
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