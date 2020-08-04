Мария Шарапова: извините за хихиканье — я забыла, как позировать в коктейльном платье
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова, в конце февраля объявившая о завершении карьеры, опубликовала фотографию в платье.
«Извините за неловкое хихиканье — я забыла, как позировать в коктейльном платье. Этого так давно не было! Кто-нибудь ещё чувствует то же самое?» — написала Шарапова.
Фото доступно в «инстаграме» Марии Шараповой.
Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка ранее снялась в пятом сезоне американского драматического сериала «Миллиарды», а также в первом сезоне сериала «Утреннее шоу».
Шарапова, Загитова и Щербакова вошли в топ-5 русских красавиц по версии японского журнала
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