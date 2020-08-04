Екатерина Александрова отреагировала на выход во второй круг турнира в Палермо

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход во второй круг турнира в Палермо. В стартовом матче восьмая сеяная Александрова нанесла поражение француженке Кристине Младенович со счётом 5:7, 6:0, 6:1.

«Мне очень приятно вернуться на корт, потому что ожидание длилось так долго. Ощущения по-настоящему особенные. В стартовой встрече мне пришлось нелегко, потому что я очень нервничала. В первом сете я подавала просто ужасно. К счастью, во втором и третьем стало лучше.

Подача очень помогает мне, так что когда я уверена в ней, то и играю спокойнее. В первой партии я сильно переживала, но затем решила: «Теперь уже это не так важно. Я просто хочу играть и наслаждаться моментом». Думаю, такой настрой мне помог", — цитирует Александрову официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Екатерина сыграет с победительницей матча между француженкой Фионой Ферро и вышедшей из квалификации Надией Подороской из Аргентины.