«Получила очки, устала как собака». Елена Веснина рассказала о своём подъёме в рейтинге

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина рассказала о трудностях, которые испытывала в карьере в связи с положением в рейтинге.

«В моей карьере был момент, когда я упала в рейтинге ниже 100-го места. Меня ждали многочисленные матчи в квалификациях, плюс я ещё играла пару, и, так как часто мы доходили до стадии финалов, мне приходилось даже жертвовать своими одиночными турнирами. Но в тот момент у меня не было ощущения, что рухнул мир.

Был составлен календарь… Основной упор был всегда на одиночный разряд. Пара только на турнирах «Большого шлема» и «Мастерсах». Прекрасно помню, как, пробиваясь наконец-то в основную сетку, ощущала усталость, а понимание того, что за три реально хорошие победы получила 20 очков, сдвинулась ровно на одно место в рейтинге, а может, и вообще никуда не сдвинулась, ужасно злило. Турнир в Дохе в 2016 году был моей отправной точкой.

Мой рейтинг до начала турнира был 109-м в мире. Впереди меня ждёт квалификация всех турниров до травяного сезона, если я не стану минимум 70-80-й в мире. До начала турнира я провела несколько тренировок с другими теннисистками и, по своим ощущениям, попала в корт ровно два раза. Думаю, ну класс, форма хуже некуда.

В итоге прохожу эту самую квалификацию, от матча к матчу набираю форму и начинаю чувствовать свою игру. Выдохнула и поняла, что получила всего 20 очков. Ощущение борьбы с ветряными мельницами не отпускает. Сетка у меня была не шоколадная. Жребий выпал так, что в первом круге боролась против перспективной француженки Каролин Гарсии (топ-20), во втором меня ждала третья ракетка мира на тот момент — румынка Симона Халеп, после неё обыгрываю Каролину Возняцки (пятая в мире), а испанка Карла Суарес-Наварро (12-я в мире) меня останавливает.

В общей сложности я выиграла пять матчей, сыграла шесть. Получила очки, уверенность, устала как собака, но именно с того турнира начался мой подъём", — написала Веснина в своём «инстаграме».