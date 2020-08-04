Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Муж Серены Уильямс испёк блинчики, похожие на неё и их дочь

Муж Серены Уильямс испёк блинчики, похожие на неё и их дочь
Теннис / WTA 0

Алексис Оганян, муж 20-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, продемонстрировал умение печь блинчики, которые похожи на их дочь Алексис Олимпию и на саму Серену. Дочь сразу же узнала портрет мамы.

«Подписывайтесь на мой кулинарный канал в YouTube. Я впервые делаю блинчики для Олимпии, которые похожи на неё и Серену. Именно испытывая такие сложности, мы растём», — подписал видео Оганян.

Видео доступно в «инстаграме» Алексиса Оганяна

Свадьба Серены и Алексиса состоялась в Центре современного искусства в Новом Орлеане в ноябре 2017 года. 1 сентября 2017 года Уильямс родила дочь.

Ранее стало известно, что бывшая первая ракетка мира подтвердила участие в новом хардовом турнире, который пройдёт в Лексингтоне (США, штат Кентукки) 10-16 августа.

Муратоглу: Серена хочет сыграть в Европе. Ей надо знать, возможно ли это
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020