Муж Серены Уильямс испёк блинчики, похожие на неё и их дочь

Алексис Оганян, муж 20-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, продемонстрировал умение печь блинчики, которые похожи на их дочь Алексис Олимпию и на саму Серену. Дочь сразу же узнала портрет мамы.
«Подписывайтесь на мой кулинарный канал в YouTube. Я впервые делаю блинчики для Олимпии, которые похожи на неё и Серену. Именно испытывая такие сложности, мы растём», — подписал видео Оганян.
Видео доступно в «инстаграме» Алексиса Оганяна
Свадьба Серены и Алексиса состоялась в Центре современного искусства в Новом Орлеане в ноябре 2017 года. 1 сентября 2017 года Уильямс родила дочь.
Ранее стало известно, что бывшая первая ракетка мира подтвердила участие в новом хардовом турнире, который пройдёт в Лексингтоне (США, штат Кентукки) 10-16 августа.
- 4 августа 2020
-
15:09
-
14:42
-
13:37
-
12:15
-
11:12
-
10:07
-
09:12
-
09:00
-
08:47
-
05:38
-
01:51
-
00:51
- 3 августа 2020
-
23:51
-
23:37
-
22:27
-
21:26
-
20:24
-
19:21
-
19:04
-
17:30
-
16:23
-
15:15
-
15:09
-
13:46
-
13:17
-
12:32
-
10:37
-
10:27
-
10:27
-
09:30
-
00:33
-
00:23
-
00:10
- 2 августа 2020
-
23:24
-
19:53