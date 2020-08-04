Турнир в Кицбюэле могут перенести на даты «Мастерса» в Мадриде

Руководство ATP намеревается перенести грунтовый турнир в Китцбюэле (Австрия) на другие даты. Как сообщает Marca, соревнования могут перенести на 14-20 сентября. В это время должен был проходить «Мастерс» в Мадриде (Испания), но его отменили.

Пока что старт турнира в Китцбюэле запланирован на 8 сентября. Даты проведения соревнований совпадают с US Open. В то же время турнир в Мадриде должен был начаться сразу после окончания US Open.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В настоящее время в Европе и США проходят только выставочные турниры.

Несмотря на отмену ряда соревнований, организаторы US Open, по слухам, рассчитывают провести турнир. Так, на месте проведения соревнований уже укладываются корты.