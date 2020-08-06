Джокович недоволен медицинским протоколом US Open и может пропустить турнир

Стали известны причины, по которым первая ракетка мира Новак Джокович до последнего оттягивает решение об участии в Открытом чемпионате США. По информации Marca, серб крайне недоволен некоторыми пунктами медицинского протокола, который будет действовать на турнире.



В частности, уроженец Белграда не готов мириться с тем, что игрок будет дисквалифицирован с турнира при обнаружении коронавируса у любого из членов его команды. Напомним, в ходе выставочного турнира Adria Tour сразу два члена команды Джоковича сдали положительные тесты на COVID-19. Позже о заражении объявил и сам Новак.



Если Джокович откажется от участия, то турнир пропустит вся «Большая тройка». Ранее о снятии с турнира сообщил испанец Рафаэль Надаль. Роджер Федерер пропускает вторую часть сезона из-за травмы. Турнир стартует 31 августа.

Джокович готов сыграть на US Open, если не потребуется отбывать карантин в Европе