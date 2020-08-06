Самсонова не сумела пробиться в 1/4 финала турнира в Палермо, проиграв первой сеяной

Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться в 1/4 финала турнира категории International в Палермо (Италия). В матче второго раунда она проиграла хорватке Петре Мартич (1) со счётом 7:5, 4:6, 2:6.



Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Самсонова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 14. Мартич выполнила 6 эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.



Стоит отметить, что в третьей партии показывать максимальный уровень игры россиянке помешало повреждение.



Следующей соперницей Мартич станет представительница Беларуси Александра Соснович. На соревнованиях в Палермо не осталось ни одной россиянки — ранее турнир покинули Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.