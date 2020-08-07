Медведев, Гоффен, Берреттини и Димитров провели тренировку на двух кортах одновременно

Россиянин Даниил Медведев, бельгиец Давид Гоффен, итальянец Маттео Берреттини и представитель Болгарии Григор Димитров провели тренировку на харде в Монте-Карло на двух кортах одновременно. Соответствующее видео опубликовал в своём «инстаграме» Томас Юханссон, являющийся тренером Гоффена.
В начале недели появилась информация о том, что Медведев и Димитров были лишены водительских прав в Монако и оштрафованы на 750 евро за превышение скорости.
Даниил вошёл в состав участников соревнований категории «Мастерс» Western & Southern Open, который станет одним из первых после возобновления сезона. Турнир, традиционно проходящий в Цинциннати, в этом сезоне примет Нью-Йорк. Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа. Медведев также включён в заявку US Open.
- 7 августа 2020
-
14:16
-
13:35
-
12:36
-
11:32
-
10:15
-
09:39
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
06:26
-
05:53
-
00:58
- 6 августа 2020
-
23:50
-
23:31
-
23:00
-
22:32
-
22:17
-
20:18
-
19:28
-
17:24
-
15:50
-
15:22
-
14:06
-
13:04
-
10:56
-
10:15
-
09:45
-
04:00
-
03:05
-
00:57
-
00:30
- 5 августа 2020
-
23:55
-
22:56
-
22:19
-
19:52