Медведев, Гоффен, Берреттини и Димитров провели тренировку на двух кортах одновременно

Россиянин Даниил Медведев, бельгиец Давид Гоффен, итальянец Маттео Берреттини и представитель Болгарии Григор Димитров провели тренировку на харде в Монте-Карло на двух кортах одновременно. Соответствующее видео опубликовал в своём «инстаграме» Томас Юханссон, являющийся тренером Гоффена.

В начале недели появилась информация о том, что Медведев и Димитров были лишены водительских прав в Монако и оштрафованы на 750 евро за превышение скорости.

Даниил вошёл в состав участников соревнований категории «Мастерс» Western & Southern Open, который станет одним из первых после возобновления сезона. Турнир, традиционно проходящий в Цинциннати, в этом сезоне примет Нью-Йорк. Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа. Медведев также включён в заявку US Open.