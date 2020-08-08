Шварцман закрыл комментарии под фото с Раоничем. Болельщики высмеивали канадца

Аргентинский теннисист Диего Шварцман был вынужден закрыть комментарии под совместным фото с канадцем Милошем Раоничем, выложенным в «Инстаграме». Раонич, имеющий видимые проблемы с весом, подвергся насмешкам со стороны пользователей социальной сети.

Пока комментарии были открыты, итальянец Фабио Фоньини спросил, что такого съел Милош. На защиту Раонича встала его девушка Камилла Рингуар, написавшая «всего лишь хлебную палочку и баранку, намекнув на последний матч итальянца и канадца, победу в котором одержал последний — 6:1, 6:0 (Цинциннати, 2014).



Раонич — 30-я ракетка мира. В этом сезоне провёл 11 матчей, в которых одержал семь побед. Последний трофей он добыл в 2016 году, выиграв турнир в Брисбене.