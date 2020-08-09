Вавринка — о Adria Tour: не мне учить Джоковича, но он должен был действовать осторожнее

35-летний теннисист Стэн Вавринка поделился мнением по поводу проведения выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Соревнования стали очагом заражения коронавирусом.
«Новак руководствовался теми правилами, которые были установлены в странах проведения. Тем не менее, как первая ракетка мира, он не несёт большую ответственность, чем любой другой игрок. Не мне его учить, но он должен был действовать осторожнее», — цитирует Вавринку RTS.
13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования: теннисисты не соблюдали социальной дистанции, а на трибунах присутствовали зрители.
В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и Джоковича.
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