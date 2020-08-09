Вихлянцева: планирую полететь на US Open. Перешла на хард, тренируюсь, готовлюсь

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что планирует выступить на US Open.

«Я заявлялась на Открытый Чемпионат США, конечно, очень хотелось попасть в основную сетку, тем более, в этом году не будет квалификации. Боялась, что с моим рейтингом на момент заморозки это будет сложно, но стало известно, что отказались от участия Кики Бертенс и Элина Свитолина. Я как раз была второй в списке ожидающих.



Я планирую полететь в Нью-Йорк. Я уже перешла на хардовое покрытие, тренируюсь, готовлюсь. Надеюсь, что к моменту старта турнира ситуация с коронавирусом будет улучшаться. Безопаснее станут поездки, перелеты, сам факт нахождения в другой стране, вдали от дома. Как мы видим на примере турнира в Палермо, несмотря на единичный случай положительного теста на COVID-19, никаких вспышек и массовых заболеваний там нет. Это одна из причин, почему я решила лететь в США.



Я уверена, что строгие медицинские протоколы и правила, которые будут применяться в Нью-Йорке, позволят избежать проблем. Это ведь для нашей собственной безопасности. Частые проверки, отсутствие зрителей, нахождение в отеле или на кортах с ограничениями — все это будет способствовать нормальному проведению соревнований. Никто не пойдёт гулять по городу. Так что я готовлюсь и очень жду старта», — приводит слова Вихлянцевой ФТР.