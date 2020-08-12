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Наоми Осака — о возможном выступлении в миксте: мне всё время было бы стыдно

Наоми Осака — о возможном выступлении в миксте: мне всё время было бы стыдно
Теннис / WTA 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака призналась, что хотела бы попробовать свои силы в смешанном парном разряде, но стесняется возможной неудачи.

«Я хотела бы начать играть в миксте, но я очень плоха в паре, поэтому просто извинялась бы. Мне всё время было бы стыдно», — написала Осака в своём «твиттере».

В конце июля стало известно, что бывшая первая ракетка мира подтвердила участие в Открытом чемпионате США 2020 года. Ранее в СМИ появилась информация, что чемпионка US Open 2018 года не планирует выступать в Нью-Йорке в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.

Старт Открытого чемпионата США намечен на 31 августа. Действующей чемпионкой является канадка Бьянка Андрееску.

Наоми Осака намерена сыграть на US Open
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