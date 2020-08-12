Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Блинкова проиграла матч второго круга в Лексингтоне. Россиянок на турнире не осталось

Блинкова проиграла матч второго круга в Лексингтоне. Россиянок на турнире не осталось
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира WTA в Лексингтоне (США). В двух партиях она уступила представительнице Чехии Мари Боузковой — 4:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 43 минуты. Россиянка выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из трёх имевшихся. У её соперницы ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и четыре брейка.

За выход в полуфинал Боузкова поспорит с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Дженнифер Брэйди (США).

Соревнования в WTA-туре были остановлены в марте из-за пандемии коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (Италия).

Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.

Лексингтон. 2-й круг
12 августа 2020, среда. 20:15 МСК
Анна Блинкова
61
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Мари Боузкова
48
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020