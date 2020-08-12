Блинкова проиграла матч второго круга в Лексингтоне. Россиянок на турнире не осталось

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира WTA в Лексингтоне (США). В двух партиях она уступила представительнице Чехии Мари Боузковой — 4:6, 2:6.



Матч продлился 1 час 43 минуты. Россиянка выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из трёх имевшихся. У её соперницы ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и четыре брейка.



За выход в полуфинал Боузкова поспорит с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Дженнифер Брэйди (США).



Соревнования в WTA-туре были остановлены в марте из-за пандемии коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (Италия).



Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.