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Серена Уильямс обыграла сестру и вышла в четвертьфинал турнира в Лексингтоне

Серена Уильямс обыграла сестру и вышла в четвертьфинал турнира в Лексингтоне
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Лексингтоне (США). В матче второго круга соревнований она победила свою сестру Винус Уильямс со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. Девятая ракетка мира Серена сделала 14 эйсов и допустила пять двойных ошибок. Винус, занимающая 67-ю строчку в рейтинге WTA, шесть раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок.

Соперница Уильямс по четвертьфиналу ещё неизвестна. Американка сыграет с победителем пары Шейла Роджерс (США) — Лейла Фернандес (Канада).

Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.

Сезон WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).

Лексингтон. 2-й круг
13 августа 2020, четверг. 20:00 МСК
Серена Уильямс
9
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Винус Уильямс
67
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
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