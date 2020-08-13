Серена Уильямс обыграла сестру и вышла в четвертьфинал турнира в Лексингтоне

Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Лексингтоне (США). В матче второго круга соревнований она победила свою сестру Винус Уильямс со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. Девятая ракетка мира Серена сделала 14 эйсов и допустила пять двойных ошибок. Винус, занимающая 67-ю строчку в рейтинге WTA, шесть раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок.
Соперница Уильямс по четвертьфиналу ещё неизвестна. Американка сыграет с победителем пары Шейла Роджерс (США) — Лейла Фернандес (Канада).
Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.
Сезон WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).
- 13 августа 2020
-
23:44
-
22:26
-
20:59
-
19:12
-
18:57
-
16:37
-
16:24
-
16:03
-
15:09
-
14:53
-
14:05
-
13:21
-
12:53
-
12:32
-
12:13
-
11:03
-
10:03
-
09:04
-
07:33
-
02:37
-
00:59
-
00:18
- 12 августа 2020
-
22:21
-
20:54
-
19:25
-
16:47
-
15:34
-
14:10
-
13:14
-
12:55
-
12:37
-
11:45
-
10:44
-
09:14
-
00:30