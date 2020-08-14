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Тарпищев пояснил, почему на Кубке Кремля — 2020 будет сильный состав теннисистов

Тарпищев пояснил, почему на Кубке Кремля — 2020 будет сильный состав теннисистов
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал публикацию обновлённого календаря АТР тура, согласно которому соревнования в Санкт-Петербурге и Москве пройдут с разницей в неделю.

«Даты проведения Кубка Кремля очень удачные. После турнира в Санкт-Петербурге все игроки смогут сесть на «Сапсан» и оказаться в Москве. Параллельно с нами нет турнира более высокой категории, поэтому многие будут играть в Москве. Будет сильный состав, потому что сейчас теннисисты голодные до матчей и будут играть всё подряд», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».

Поделился мыслями глава ФТР и по поводу возможного закрепления за St. Peterburg Open статуса АТР 500 на постоянной основе.

«Здорово, что в России пройдёт турнир категории ATP-500. Пока это разово, посмотрим, что будет дальше. Сохранение статуса ATP-500 в будущем — вопрос творческий», — сказал Тарпищев.

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