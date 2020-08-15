Медведев: надеюсь, сможем закрепить за турниром в Петербурге статус ATP-500 надолго

Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев прокомментировал новость о том, что турниру в Санкт-Петербурге присвоен статус ATP-500.



«У нас есть договоренность с ATP, что по итогам проведения турнира мы обсудим сохранение статуса. В прошлые годы наши турниры — и мужской, и женский — назывались лучшими в своей категории. Надеюсь, успешное проведение St. Petersburg Open позволит нам закрепить за ним статус ATP-500 на долгое время.



Теннисисты имеют обязательства по участию в определённом количестве турниров категории ATP-500. В этом году таких турниров будет очень мало из-за пандемии. Думаю, многие спортсмены будут стремиться сыграть на St. Petersburg Open», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».